СМИ: Евросоюз начал аудит предоставленного Украине вооружения
Евросоюз начал аудит оружия, переданного Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломатов ЕС.
Проверка будет опираться на материалы членов ЕС. Подобное требование уже вызвало протест ряда стран, которые отказываются предоставлять полные данные, пишет издание со ссылкой на источник.
Поводом для аудита стало требование канцлера Германии Олафа Шольца подсчитать и сравнить военные поставки стран Киеву. Поставки вооружения, запланированные странами ЕС, на данный момент слишком малы, уточняет СМИ. Европейская служба внешних связей (EEAS) представит результаты проверки 1 февраля.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы добиться выделения Украине финансового пакета в 50 миллиардов евро. В частности в Евросоюзе обсуждалась возможность проведения ежегодных аудитов поддержки Украине, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В мессенджере Telegram появились исчезающие голосовые и видеосообщения
- Новым ведущим «Модного приговора» стал стилист Александр Рогов
- СМИ: Евросоюз начал аудит предоставленного Украине вооружения
- Эколог: Город в Исландии рискует повторить судьбу древнеримских Помпей
- В Эстонии россиянина задержали по подозрению в работе на спецслужбы РФ
- Сериалы «Наследники» и «Медведь» стали лидерами по наградам на премии «Эмми»
- Эстония прекратит финансирование образования на русском языке
- Десять человек получили ожоги после прорыва трубопровода в Нижнем Новгороде
- Каллас: У ЕС есть три-пять лет на подготовку к конфликту с Россией
- Назван минимальный доход для покупки квартиры в ипотеку в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru