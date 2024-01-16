СМИ: Евросоюз начал аудит предоставленного Украине вооружения

Проверка будет опираться на материалы членов ЕС. Подобное требование уже вызвало протест ряда стран, которые отказываются предоставлять полные данные, пишет издание со ссылкой на источник.

Поводом для аудита стало требование канцлера Германии Олафа Шольца подсчитать и сравнить военные поставки стран Киеву. Поставки вооружения, запланированные странами ЕС, на данный момент слишком малы, уточняет СМИ. Европейская служба внешних связей (EEAS) представит результаты проверки 1 февраля.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы добиться выделения Украине финансового пакета в 50 миллиардов евро. В частности в Евросоюзе обсуждалась возможность проведения ежегодных аудитов поддержки Украине, передает «Радиоточка НСН».



