СМИ: Европарламент приостановил таможенное соглашение ЕС и США

Европейский парламент официально приостановил выполнение таможенного соглашения между Евросоюзом и США. Агентство DPA со ссылкой на руководителей торгового комитета ЕП сообщило, что решение принято на фоне угроз Вашингтона ввести новые пошлины из-за спора вокруг Гренландии.

В Европарламенте указали, что поводом для шага стали заявления США о введении дополнительных торговых ограничений. Американская администрация ранее объявила о намерении с 1 февраля 2026 года ввести 10-процентные пошлины на товары из ряда европейских стран, что увеличило бы совокупные тарифы до 35%.