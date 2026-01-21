СМИ: Европарламент приостановил таможенное соглашение ЕС и США
Европейский парламент официально приостановил выполнение таможенного соглашения между Евросоюзом и США. Агентство DPA со ссылкой на руководителей торгового комитета ЕП сообщило, что решение принято на фоне угроз Вашингтона ввести новые пошлины из-за спора вокруг Гренландии.
В Европарламенте указали, что поводом для шага стали заявления США о введении дополнительных торговых ограничений. Американская администрация ранее объявила о намерении с 1 февраля 2026 года ввести 10-процентные пошлины на товары из ряда европейских стран, что увеличило бы совокупные тарифы до 35%.
Ранее глава Белого дома объявил о введении этих мер против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, увязав решение с позицией этих государств по вопросу Гренландии.
В то же время, как отмечает Bloomberg, трудности с ратификацией торгового соглашения между ЕС и США возникли в Европарламенте еще до эскалации конфликта. Евродепутаты начали критиковать сделку после апрельского решения США ввести 50-процентные пошлины, которые, по их оценке, затронули как союзников, так и другие страны, передает «Радиоточка НСН».
