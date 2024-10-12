СМИ: Европа и США обсудят новую стратегию НАТО по отношению к России

Высокопоставленный американский чиновник сообщил изданию, что страны альянса пытаются определить разные элементы стратегии по отношению к РФ. По его словам, следует разработать новую стратегию, «опираясь на конкретные позиции» союзников, и прийти к пониманию, что подписанный в 1997 году Основополагающий акт и Совет Россия-НАТО «были созданы для другой эпохи».

Politico указывает, что официальные обсуждения этой темы продолжаются уже несколько месяцев. Однако встреча глав минобороны стран НАТО, запланированная на следующей неделе, будет первым раундом переговоров на уровне министров по этому вопросу.

