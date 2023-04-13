СМИ: Еврокомиссия решила вернуть замороженные российские активы
Все замороженные российские активы на территории Евросоюза после завершения спецоперации на Украине придется вернуть решили в Еврокомиссии, сообщает газета Die Welt со ссылкой на документ.
При этом допускается, что замороженные резервы Центрального банка России могут быть инвестированы в европейские гособлигации, чья годовая доходность составляет 2,6%.
В Брюсселе признают, что эта мера с правовой точки зрения не является правильной, но в Еврокомиссии оправдывают её грубыми нарушениями международного права со стороны России.
Ранее в США призвали Швейцарию заблокировать больше российских активов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru