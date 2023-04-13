СМИ: Еврокомиссия решила вернуть замороженные российские активы

Все замороженные российские активы на территории Евросоюза после завершения спецоперации на Украине придется вернуть решили в Еврокомиссии, сообщает газета Die Welt со ссылкой на документ.

При этом допускается, что замороженные резервы Центрального банка России могут быть инвестированы в европейские гособлигации, чья годовая доходность составляет 2,6%.