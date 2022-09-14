СМИ: Еврокомиссия порекомендует Евросоюзу сократить финансирование Венгрии
Еврокомиссия планирует рекомендовать Евросоюзу сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу взяточничества. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.
По словам высокопоставленных европейских чиновников, исполнительный орган ЕС планирует рекомендовать сократить финансирование администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за «широко распространенного взяточничества».
ЕК рассчитывает формализовать рекомендации 18 сентября, пишет RT. Далее европейские правительства в течение трех месяцев примет окончательное решение по этому вопросу.
«Комиссия планирует предложить лидерам ЕС дать Орбану время, чтобы выполнить свои обещания обуздать коррупцию», — подчеркивает Bloomberg.
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