СМИ: Еврокомиссия порекомендует Евросоюзу сократить финансирование Венгрии

Еврокомиссия планирует рекомендовать Евросоюзу сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу взяточничества. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

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По словам высокопоставленных европейских чиновников, исполнительный орган ЕС планирует рекомендовать сократить финансирование администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за «широко распространенного взяточничества».

ЕК рассчитывает формализовать рекомендации 18 сентября, пишет RT. Далее европейские правительства в течение трех месяцев примет окончательное решение по этому вопросу.

«Комиссия планирует предложить лидерам ЕС дать Орбану время, чтобы выполнить свои обещания обуздать коррупцию», — подчеркивает Bloomberg.

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Фото: fidesz.hu
ТЕГИ:ФинансированиеВенгрияЕвросоюз
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