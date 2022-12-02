СМИ: Еврокомиссар Бретон бойкотирует саммит в США из-за игнорирования проблем ЕС
Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отказался от визита в Соединенные Штаты для участия в саммите по вопросам торговли и технологий, потому что эта встреча не уделяет достаточного внимания проблемам, которые волнуют лидеров Европы. Об этом сообщает агентство Блумберг.
Отмечается, что в Брюсселе и других европейских столицах в последнее время не скрывают недовольства американским законом о снижении инфляции. При этом из основного пункта повестки дня саммита этот вопрос превратился в «тему для обсуждения за 45-минутным обедом», заявил помощник Бретона.
Ранее, в августе, президент США Джо Байден подписал закон, который должен способствовать снижению инфляции. Он предусматривает, в частности, сокращение затрат на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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