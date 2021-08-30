СМИ: ЕС запретит свободный въезд из США из-за коронавируса
Евросоюз планирует выпустить рекомендации о запрете необязательных поездок в США из-за распространения коронавируса в Соединенных Штатах. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на дипломатические источники.
По данным издания, средний показатель заражений COVID-19 в США выше, чем в странах Евросоюза. Ограничения на поездки могут быть введены почти на месяц, отмечает телеканал «360».
Кроме того, европейские власти планируют запретить свободный въезд граждан из США. Вашингтон ранее ввел запрет на поездки в страну из Европы без крайней необходимости, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что ЕС не допустит долгого существования таких условий.
Ранее Словения, председательствующая в Евросоюзе в этом году, предложила исключить США из перечня стран, откуда разрешены необязательные поездки. Также в черный список могут попасть еще пять государств. Ожидается, что окончательное решение о запрете будет принято в понедельник.
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