СМИ: ЕС захотел вывести четыре государства из зоны влияния России и Китая
Европейский союз пытается наладить отношения с несколькими странами, чтобы склонить их на свою сторону из-под влияния России и КНР. Об этом сообщил обозреватель Politico Джакопо Баригацци.
Он отметил, что Брюссель не скрывает своего интереса к четырем странам, которые, так или иначе, находятся в зоне интересов России и Китая. По мнению автора, это Бразилия, Чили, Нигерия и Казахстан.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что другие государства не могут вмешиваться в отношения Китая и России. Он указал, что власти КНР и РФ придерживаются принципов «неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru