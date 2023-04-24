СМИ: ЕС захотел вывести четыре государства из зоны влияния России и Китая

Европейский союз пытается наладить отношения с несколькими странами, чтобы склонить их на свою сторону из-под влияния России и КНР. Об этом сообщил обозреватель Politico Джакопо Баригацци.

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Он отметил, что Брюссель не скрывает своего интереса к четырем странам, которые, так или иначе, находятся в зоне интересов России и Китая. По мнению автора, это Бразилия, Чили, Нигерия и Казахстан.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что другие государства не могут вмешиваться в отношения Китая и России. Он указал, что власти КНР и РФ придерживаются принципов «неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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