СМИ: ЕС захотел вывести четыре государства из зоны влияния России и Китая

Он отметил, что Брюссель не скрывает своего интереса к четырем странам, которые, так или иначе, находятся в зоне интересов России и Китая. По мнению автора, это Бразилия, Чили, Нигерия и Казахстан.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что другие государства не могут вмешиваться в отношения Китая и России. Он указал, что власти КНР и РФ придерживаются принципов «неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны», сообщает «Радиоточка НСН».

