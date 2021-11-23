Минфин США ввёл санкции против компании и судна, связанных с «Северным потоком - 2»

Минфин США объявил о вводе санкций в отношении зарегистрированной на Кипре компании Transadria LTD, которая связана с проектом «Северный поток - 2», сообщает пресс-служба ведомства.

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Кроме того, в санкционный список попало судно поддержки Marlin, которое ходит под флагом России и связано с Transadria LTD.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA), американскому конгрессу был представлен доклад для возможного введения санкций за работу над газопроводом, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:ГазопроводСеверный Поток-2Санкции США
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