Минфин США ввёл санкции против компании и судна, связанных с «Северным потоком - 2»

Кроме того, в санкционный список попало судно поддержки Marlin, которое ходит под флагом России и связано с Transadria LTD.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA), американскому конгрессу был представлен доклад для возможного введения санкций за работу над газопроводом, сообщает РЕН ТВ.

