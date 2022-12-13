СМИ: ЕС согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление
Страны Евросоюза согласовали предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в сообщество, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатический источник.
Собеседник агентства уточнил, что соответствующее решение приняли министры стран ЕС по европейским делам.
Ранее депутат Европейского парламента от Венгрии Тамаш Дейч заявил, что сотрудничество стран в рамках Евросоюза требует переосмысления, так как Брюссель оказывает давление по отношению к Венгрии, Польше и другим членам, пишут «Известия».
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