СМИ: ЕС согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление

Страны Евросоюза согласовали предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в сообщество, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатический источник.

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Собеседник агентства уточнил, что соответствующее решение приняли министры стран ЕС по европейским делам.

Ранее депутат Европейского парламента от Венгрии Тамаш Дейч заявил, что сотрудничество стран в рамках Евросоюза требует переосмысления, так как Брюссель оказывает давление по отношению к Венгрии, Польше и другим членам, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:КандидатыБосния И ГерцеговинаЕвросоюз
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