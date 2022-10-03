США ввели санкции против премьера Боснии и Герцеговины
Власти США ввели санкции против премьер-министра Боснии и Герцеговины Фадила Новалича. Об этом сообщает РИА Новости.
Также ограничения американский Минфин наложил на одного из богатейших сербских предпринимателей страны Слободана Станковича.
Отмечается, что Новалич наказан за превышение служебных полномочий, а Станкович обвиняется в получении выгодных заказов за счет тесных связей с правительством республики.
Санкции США предполагают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки с американскими компаниями и гражданами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru