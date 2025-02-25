СМИ: ЕС рассчитывает на помощь Индии в обеспечении санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена обсудить с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вопрос содействия в обеспечении санкций против России. Об этом журналистам на брифинге заявил представитель ЕС, сообщает Bloomberg.

По его словам, Евросоюз стремится усилить санкционное давление и рассчитывает, что Индия сможет сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине и обеспечении долгосрочного мира.