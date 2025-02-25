СМИ: ЕС рассчитывает на помощь Индии в обеспечении санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена обсудить с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вопрос содействия в обеспечении санкций против России. Об этом журналистам на брифинге заявил представитель ЕС, сообщает Bloomberg.

По его словам, Евросоюз стремится усилить санкционное давление и рассчитывает, что Индия сможет сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине и обеспечении долгосрочного мира.

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МИД Индии отказался от комментариев для Bloomberg.

Ожидается, что 27-28 февраля делегация еврокомиссаров во главе с фон дер Ляйен прибудет в Нью-Дели. По данным источника, на переговорах с индийской стороной планируется обсудить доступ к рынкам и высокие импортные пошлины Индии на европейские товары, включая автомобили и вино. Также предполагается согласование ключевых тем для предстоящего саммита Индия — ЕС, запланированного на конец года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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