Индия закупит в США и начнет производить противотанковые ракеты и БМП
Индия закупит в США противотанковые управляемые ракеты Javelin и боевые машины пехоты Stryker. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров индийского премьер-министра Нарендры Моди и президента США Дональда Трампа.
«США будут расширять продажи военной техники и совместное производство с Индией для укрепления оперативной совместимости и сотрудничества в оборонной промышленности», — отмечается в документе.
Стороны планируют осуществить в 2025 году новые закупки, а также организовать совместное производство Javelin и Stryker в Индии, чтобы быстро удовлетворить оборонные потребности страны.
Кроме того, ожидается завершение закупок шести дополнительных морских патрульных самолетов Boeing P-8I Poseidon для наблюдения за морем в регионе Индийского океана.
Ранее Иран массово закупил российские истребители Су-35, пишет Ura.ru.
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