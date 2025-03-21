Глава Минэнерго США заявил, что Вашингтон смог бы управлять ЗАЭС

США без особых проблем могли бы эксплуатировать Запорожскую атомную электростанцию, считает американский министр энергетики Крис Райт. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg TV.

Министр указал, что у ЗАЭС «другая конструкция», однако к работе можно привлечь местных экспертов и высококвалифицированных специалистов из США.

«Вместе можно принять мудрые решения. Если будут приняты политические решения в пользу передачи станции в эксплуатацию США, то пусть так и будет. Думаю, мы бы это сделали без особых проблем», - заявил Райт.

По словам министра, сейчас не ведется переговоров с компаниями из США, которые были бы заинтересованы в приобретении ЗАЭС.

Ранее СМИ сообщили, что США хотят взять под контроль Запорожскую АЭС для добычи редкоземельных металлов, пишет Ura.ru.

