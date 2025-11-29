СМИ: ЕС отстранили от многих аспектов переговоров по Украине

Страны Европы отстранили от многих аспектов переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом пишет Bloomberg.

«Европейские страны были отстранены от подробностей многих аспектов переговоров и участвуют только в двусторонних обсуждениях», - отмечает агентство.

Так, Евросоюз принимает участие в определении гарантий безопасности совместно с США.

Ранее СМИ сообщили, что Европа безуспешно пытается диктовать условия по достижению мира на Украине. У ЕС нет возможности полноценно влиять на ситуацию, и Брюссель настаивает на включении в переговорные процессы.

