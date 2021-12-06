СМИ: В ЕС отнеслись с недоверием к данным США о планах российского «вторжения» на Украину
США навязали Евросоюзу и НАТО мысль о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину, таким образом, Соединенные Штаты снабжают партнеров ложными «разведданными». Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.
По данным издания, Вашингтон решил поделиться «секретными данными», что «нехарактерно» для США, так как не все их европейские союзники доверяли заявлениям о подготовке РФ к «вторжению». Соединенным Штатам удалось убедить ряд стран, в частности, Германию, что Кремль «может скоро направить свои войска на Украину», пишут Известия.
Как отмечает Financial Times, перед встречей министров НАТО в ноябре США передали партнерам «весьма подробные» отчеты разведки. В материалах сообщалось о якобы концентрации войск РФ вдоль границы Украины и приводились другие «доказательства».
По словам одного из собеседников газеты, многие союзники «не были уверены, что происходит что-то серьезное», пишет Газета.ру.
«Мы были удивлены разрывом в данных разведки — как и почему США видели то, что мы не видели», — сообщил источник.
Газета отмечает, что ранее в Евросоюзе и НАТО призывали к диалогу с РФ, однако «разведданные» США изменили мнение союзников Вашингтона.
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