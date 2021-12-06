СМИ: В ЕС отнеслись с недоверием к данным США о планах российского «вторжения» на Украину

По данным издания, Вашингтон решил поделиться «секретными данными», что «нехарактерно» для США, так как не все их европейские союзники доверяли заявлениям о подготовке РФ к «вторжению». Соединенным Штатам удалось убедить ряд стран, в частности, Германию, что Кремль «может скоро направить свои войска на Украину», пишут Известия.

Как отмечает Financial Times, перед встречей министров НАТО в ноябре США передали партнерам «весьма подробные» отчеты разведки. В материалах сообщалось о якобы концентрации войск РФ вдоль границы Украины и приводились другие «доказательства».

По словам одного из собеседников газеты, многие союзники «не были уверены, что происходит что-то серьезное», пишет Газета.ру.

«Мы были удивлены разрывом в данных разведки — как и почему США видели то, что мы не видели», — сообщил источник.

Газета отмечает, что ранее в Евросоюзе и НАТО призывали к диалогу с РФ, однако «разведданные» США изменили мнение союзников Вашингтона.

