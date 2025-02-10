СМИ: ЕС обсуждает захват в Балтийском море танкеров, якобы связанных с РФ

Страны Европейского союза обсуждают планы по масштабному захвату нефтяных танкеров в Балтийском море, якобы связанных с Россией, и могут в качестве обоснования использовать международное право в области защиты экологии и борьбы с пиратством или же принять новые национальные нормативно-правовые акты. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на двух правительственных чиновников ЕС и двух дипломатов.

Отмечается, что европейские страны ведут «закулисные переговоры» и готовят новые законы для придания юридической силы этим усилиям. По словам собеседников издания, обсуждаемые предложения в основном делятся на несколько категорий. Во-первых, власти могли бы захватывать суда, которые якобы могут навредить местной экологии, например, из-за разливов нефти.

Газета отмечает, что власти также могли бы использовать законы о пиратстве для задержания судов, якобы угрожающих критической подводной инфраструктуре.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН заявил, что любые досмотры нефтяных танкеров в Балтийском море незаконны. По его словам, Евросоюз под любым предлогом пытается ограничить доходы России, не задумываясь о последствиях для рынка, передает «Радиоточка НСН».

