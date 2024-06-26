«Газпром» и NIGC договорились о проработке организации поставок газа в Иран
Российская компания «Газпром» подписала меморандум с National Iranian Gas Company (NIGC) о проработке организации трубопроводных поставок природного газа в Иран, сообщается в Telegram-канале предприятия.
Указывается, что страны нацелены на дальнейшей и долгосрочное сотрудничество в этой области, которое будет выгодно обеим сторонам.
До этого Евросоюз принял новый, 14-й пакет санкций в отношении России, предусматривающий, в том числе, ограничение транзита российского сжиженного природного газа через европейские порты.
Евросоюзу нечем заменить сжиженный природный газ (СПГ) из России, поэтому ограничение его поставок приведет к росту цен, заявил в связи с этим директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин «Радиоточке НСН». По его словам, сейчас поставки сжиженного газа никак не ограничены, Россия активно продолжает его поставлять, объемы не снижаются. Его активно покупают, несмотря на то, что есть конкуренты: американцы, норвежцы и другие производители СПГ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru