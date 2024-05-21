СМИ: ЕС намерен 25 июня начать переговоры о приеме Молдавии и Украины
Евросоюз намерен 25 июня начать официальные переговоры о приеме в свой состав Молдавии и Украины. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
По данным СМИ, такие планы обсуждались еще в декабре 2023 года, однако принятие решения было отложено из-за несогласия Венгрии, дипломаты уже ведут активную работу в этом направлении. Также опасения были вызваны тем, что расширение ЕС могло стать ключевой темой во время выборов в Европарламент, запланированных на начало июня.
Ранее сообщалось, что Евросоюз согласовал проект по предоставлению Украине гарантий безопасности. Брюссель и Киев обсуждили документ, из которого следует, что страны Евросоюза будут вносить вклад в «обеспечение немедленной и долгосрочной безопасности и устойчивости» Киева, оказывая военную и гражданскую помощь, гуманитарную, финансовую, экономическую поддержку.
Также в перечень мер включены размещение перемещенных лиц, восстановление страны, ограничения и дипломатическая поддержка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru