СМИ: ЕС намерен 25 июня начать переговоры о приеме Молдавии и Украины

По данным СМИ, такие планы обсуждались еще в декабре 2023 года, однако принятие решения было отложено из-за несогласия Венгрии, дипломаты уже ведут активную работу в этом направлении. Также опасения были вызваны тем, что расширение ЕС могло стать ключевой темой во время выборов в Европарламент, запланированных на начало июня.

Ранее сообщалось, что Евросоюз согласовал проект по предоставлению Украине гарантий безопасности. Брюссель и Киев обсуждили документ, из которого следует, что страны Евросоюза будут вносить вклад в «обеспечение немедленной и долгосрочной безопасности и устойчивости» Киева, оказывая военную и гражданскую помощь, гуманитарную, финансовую, экономическую поддержку.

Также в перечень мер включены размещение перемещенных лиц, восстановление страны, ограничения и дипломатическая поддержка, передает «Радиоточка НСН».

