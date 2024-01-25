Орбан: Венгрия поддерживает вступление Молдавии в Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с молдавским коллегой Дорином Речаном заявил, что Будапешт поддерживает вступление Молдавии в Евросоюз. Об этом говорится на сайте политика.

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Орбан отметил, что членство Молдавии полезно не только для самой страны, но и для Евросоюза, который нуждается в «новой энергии».

«Евросоюзу нужны страны, которые известны как сбалансированные, стабильные и населенные людьми, которые хотят работать», - уточнил Орбан.

Накануне правительство Венгрии поддержало вступление Швеции в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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