СМИ: ЕС может ввести эмбарго на российский алюминий в рамках новых санкций

Евросоюз может ввести эмбарго на импорт российского алюминия в рамках 16-го пакета санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Ожидается, что Европейская комиссия представит проект новых ограничений в ближайшее время.

По данным источников, запрет на поставки российского первичного алюминия будет введен поэтапно. Аналогичные меры уже приняли США и Великобритания, а в конце 2023 года ЕС ограничил только поставки некоторых алюминиевых изделий, таких как проволока, фольга и трубы.