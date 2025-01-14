СМИ: ЕС может ввести эмбарго на российский алюминий в рамках новых санкций

Евросоюз может ввести эмбарго на импорт российского алюминия в рамках 16-го пакета санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Ожидается, что Европейская комиссия представит проект новых ограничений в ближайшее время.

По данным источников, запрет на поставки российского первичного алюминия будет введен поэтапно. Аналогичные меры уже приняли США и Великобритания, а в конце 2023 года ЕС ограничил только поставки некоторых алюминиевых изделий, таких как проволока, фольга и трубы.

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Несмотря на то что полный запрет на импорт российского алюминия ранее казался маловероятным, ряд стран, включая Польшу, Данию, Чехию и другие, поддержали такую инициативу в декабре 2024 года. По данным Европарламента, ежегодно ЕС импортирует алюминия из России на сумму около €2,3 млрд, несмотря на снижение доли российского металла на рынке с 25% до 8% с 2018 года.

Если эмбарго будет введено, ЕС будет вынужден увеличить поставки алюминия из США и ближневосточных стран, что приведет к конкуренции с Вашингтоном. Агентство отмечает, что такая ситуация может спровоцировать рост цен на металл и способствовать инфляции в западных странах, особенно в таких отраслях, как транспорт, упаковка и строительство, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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