СМИ: ЕС может предложить 16-й пакет антироссийских санкций в январе

Евросоюз рассматривает возможность предложить новый, 16-й пакет санкций против России в январе 2025 года, сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Ожидается, что меры могут включать дополнительные ограничения на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ).

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По данным агентства, разработка следующего пакета начнется после того, как председательство в Совете ЕС перейдет к Польше в начале следующего года.

Одновременно дипломаты стран ЕС продолжают обсуждение 15-го пакета санкций, который включает меры против 29 организаций, 54 физических лиц и 48 танкеров, перевозящих российскую нефть. Переговоры по этому пакету намечены на 27 ноября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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