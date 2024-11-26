СМИ: ЕС может предложить 16-й пакет антироссийских санкций в январе

По данным агентства, разработка следующего пакета начнется после того, как председательство в Совете ЕС перейдет к Польше в начале следующего года.

Одновременно дипломаты стран ЕС продолжают обсуждение 15-го пакета санкций, который включает меры против 29 организаций, 54 физических лиц и 48 танкеров, перевозящих российскую нефть. Переговоры по этому пакету намечены на 27 ноября, передает «Радиоточка НСН».