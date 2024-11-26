СМИ: ЕС может предложить 16-й пакет антироссийских санкций в январе
Евросоюз рассматривает возможность предложить новый, 16-й пакет санкций против России в январе 2025 года, сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.
Ожидается, что меры могут включать дополнительные ограничения на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ).
По данным агентства, разработка следующего пакета начнется после того, как председательство в Совете ЕС перейдет к Польше в начале следующего года.
Одновременно дипломаты стран ЕС продолжают обсуждение 15-го пакета санкций, который включает меры против 29 организаций, 54 физических лиц и 48 танкеров, перевозящих российскую нефть. Переговоры по этому пакету намечены на 27 ноября, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru