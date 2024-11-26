G7 готовит новые санкции против России и помощь Украине
Государства «Большой семерки» (G7) рассматривают возможность введения дополнительных санкций против России, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи глав МИД стран альянса в Италии.
По словам Блинкена, страны G7 завершают подготовку кредита Украине на $50 млрд, источником которого станут замороженные российские суверенные активы.
Он отметил, что на прошлой неделе США ужесточили санкции против российского финансового сектора, включив в список Газпромбанк, и допустил аналогичные шаги со стороны других стран «семерки».
Ранее Минфин США уточнил, что новый пакет санкций распространяется на Газпромбанк, ранее не подпадавший под ограничения. После этого кредитная организация сообщила о трудностях с работой карт UnionPay за границей и рекомендовала клиентам использовать наличные, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ростов в Ярославской области могут переименовать в Ростов Великий
- СМИ: ЕС может предложить 16-й пакет антироссийских санкций в январе
- Билли Новик вручил премию «Все цвета джаза» певице Fantine как музыканту года
- В Санкт-Петербурге прокуратура проверяет пожар на ледоколе
- Эмир Кустурица намерен получить российское гражданство
- G7 готовит новые санкции против России и помощь Украине
- Великобритания пообещала ответить на высылку своего дипломата из России
- Минобороны: Система ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
- Стилист Лисовец вручил премию проекту «Джаз на воде» за лучшее мероприятие года
- СМИ: Обвиняемый в многомиллионной взятке чиновник отправился на СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru