G7 готовит новые санкции против России и помощь Украине

Он отметил, что на прошлой неделе США ужесточили санкции против российского финансового сектора, включив в список Газпромбанк, и допустил аналогичные шаги со стороны других стран «семерки».

Ранее Минфин США уточнил, что новый пакет санкций распространяется на Газпромбанк, ранее не подпадавший под ограничения. После этого кредитная организация сообщила о трудностях с работой карт UnionPay за границей и рекомендовала клиентам использовать наличные, передает «Радиоточка НСН».