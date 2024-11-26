G7 готовит новые санкции против России и помощь Украине

Государства «Большой семерки» (G7) рассматривают возможность введения дополнительных санкций против России, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи глав МИД стран альянса в Италии.

По словам Блинкена, страны G7 завершают подготовку кредита Украине на $50 млрд, источником которого станут замороженные российские суверенные активы.

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Он отметил, что на прошлой неделе США ужесточили санкции против российского финансового сектора, включив в список Газпромбанк, и допустил аналогичные шаги со стороны других стран «семерки».

Ранее Минфин США уточнил, что новый пакет санкций распространяется на Газпромбанк, ранее не подпадавший под ограничения. После этого кредитная организация сообщила о трудностях с работой карт UnionPay за границей и рекомендовала клиентам использовать наличные, передает «Радиоточка НСН».

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