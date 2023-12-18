СМИ: ЕС может лишить Венгрию права голоса ради помощи Украине

По данным издания, в ЕС рассматривают возможность наказания по статье 7 за нарушения верховенства закона, что может лишить страну права голоса.

Кроме того, это решение может заблокировать другое государство — член Евросоюза, однако в Польше сменилось правительство, что означает отсутствие защиты у Венгрии.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что санкции против России нанесли вред жителям европейского союза, отмечает RT.

