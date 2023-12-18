СМИ: ЕС может лишить Венгрию права голоса ради помощи Украине

Страны Евросоюза прорабатывают возможность лишения Венгрии права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств для Украины, пишет газета Financial Times.

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По данным издания, в ЕС рассматривают возможность наказания по статье 7 за нарушения верховенства закона, что может лишить страну права голоса.

Кроме того, это решение может заблокировать другое государство — член Евросоюза, однако в Польше сменилось правительство, что означает отсутствие защиты у Венгрии.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что санкции против России нанесли вред жителям европейского союза, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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