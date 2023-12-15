«Успеем 75 раз»: Орбан объяснил, почему Венгрия не мешает приему Украины в ЕС
Венгрия не спешит мешать членам Евросоюза в принятии решения о переговорах о вступлении в объединение Украины, поскольку Будапешт еще 75 раз сможет остановить прием Киева, а окончательное решение должны утвердить парламенты 27 стран-членов ЕС. Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
По его словам, пока что Венгрия ничего не теряет. Политик заверил, что венгерский парламент проголосует против вступления Украины в Евросоюз.
Ранее Орбан заявил, что Будапешт вновь заблокировал пакет помощи Украине в размере 50 млрд долларов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru