«Успеем 75 раз»: Орбан объяснил, почему Венгрия не мешает приему Украины в ЕС

По его словам, пока что Венгрия ничего не теряет. Политик заверил, что венгерский парламент проголосует против вступления Украины в Евросоюз.

Ранее Орбан заявил, что Будапешт вновь заблокировал пакет помощи Украине в размере 50 млрд долларов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

