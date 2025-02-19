СМИ: В новый пакет антироссийских санкций ЕС войдут 13 банков
19 февраля 202512:03
Тринадцать банков войдут в новый пакет санкций Евросоюза в отношении России. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.
По данным издания, под санкции попадут «больше физлиц и компаний».
Кроме того, ЕС намерен постепенно вводить запрет на импорт определенных видов российской алюминиевой продукции.
Ранее стало известно, что представители сообщества согласовали 16-й пакет антироссийских санкций, напоминает РЕН ТВ. Как ожидается, ограничения коснутся 73 судов, причастных к перевозке российских энергоресурсов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru