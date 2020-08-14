СМИ: ЕС готов ввести санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Главы внешнеполитических ведомств 27 стран Европейского союза согласовали политическое решение о введении новых санкций в отношении официальных лиц Белоруссии, которые могут быть ответственны за применение насилия в отношении мирных граждан и нарушение прав человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.
Экстренное заседание этого законодательного органа Евросоюза сейчас проходит в режиме видеоконференции. Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал к принятию соответствующих санкционных мер, а также заявил, что результаты президентских выборов в Белоруссии должны быть проверены, отмечает RT.
Массовые протестные акции не утихают по всей Белоруссии с вечера 9 августа после выборов главы государства, на которых по официальным данным Центризбиркома победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80% голосов.
В отношении протестующих силовики в первые три дня применяли спецсредства, резиновые пули, избивали дубинками. Задержано более 6,5 тысяч человек, пострадали сотни. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru