СМИ: ЕС готов ввести санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

Главы внешнеполитических ведомств 27 стран Европейского союза согласовали политическое решение о введении новых санкций в отношении официальных лиц Белоруссии, которые могут быть ответственны за применение насилия в отношении мирных граждан и нарушение прав человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

Экстренное заседание этого законодательного органа Евросоюза сейчас проходит в режиме видеоконференции. Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал к принятию соответствующих санкционных мер, а также заявил, что результаты президентских выборов в Белоруссии должны быть проверены, отмечает RT.

Массовые протестные акции не утихают по всей Белоруссии с вечера 9 августа после выборов главы государства, на которых по официальным данным Центризбиркома победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80% голосов.

В отношении протестующих силовики в первые три дня применяли спецсредства, резиновые пули, избивали дубинками. Задержано более 6,5 тысяч человек, пострадали сотни. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

