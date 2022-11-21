СМИ: Эрдоган заявил, что Россия отказалась «выполнять свой долг» в Сирии

По его словам, решение о проведении спецоперации было принято, в том числе, якобы из-за отказа России от уничтожения террористов в этом регионе.

«Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, которая согласно нашей сочинской договоренности 2019 года несёт ответственность за уничтожение террористов на севере Ирака и Сирии, Москва отказывается выполнять свой долг», — цитирует издание турецкого лидера.

Ранее Вооруженные силы Турции обстреляли из тяжелого вооружения Кобани и Телль-Тамер в ответ на теракт в Стамбуле, в результате которого 6 человек погибли и 81 пострадал, пишут «Известия».

