СМИ: Эрдоган заявил, что Россия отказалась «выполнять свой долг» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил нанесение 12 ударов в районе Кобани на севере Сирии, пишет газета Daily Sabah.
По его словам, решение о проведении спецоперации было принято, в том числе, якобы из-за отказа России от уничтожения террористов в этом регионе.
«Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, которая согласно нашей сочинской договоренности 2019 года несёт ответственность за уничтожение террористов на севере Ирака и Сирии, Москва отказывается выполнять свой долг», — цитирует издание турецкого лидера.
Ранее Вооруженные силы Турции обстреляли из тяжелого вооружения Кобани и Телль-Тамер в ответ на теракт в Стамбуле, в результате которого 6 человек погибли и 81 пострадал, пишут «Известия».
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