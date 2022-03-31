TRT Haber: Эрдоган проведет телефонные переговоры с Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается провести телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает турецкий телеканал TRT Haber.
Отмечается, что разговор состоится 31 марта в 20:00 часов.
До этого президент Турции заявил, что готов организовать личную встречу глав России и Украины.
Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал предложение Эрдогана по проведению встречи Путина и Зеленского в Турции «оскорблением дальше некуда».
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