TRT Haber: Эрдоган проведет телефонные переговоры с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается провести телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

Отмечается, что разговор состоится 31 марта в 20:00 часов.

«Турция не поможет Киеву»: Вице-адмирал оценил закрытие турецких проливов

До этого президент Турции заявил, что готов организовать личную встречу глав России и Украины.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал предложение Эрдогана по проведению встречи Путина и Зеленского в Турции «оскорблением дальше некуда».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаВладимир ЗеленскийТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры