TRT Haber: Эрдоган проведет телефонные переговоры с Зеленским

До этого президент Турции заявил, что готов организовать личную встречу глав России и Украины.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал предложение Эрдогана по проведению встречи Путина и Зеленского в Турции «оскорблением дальше некуда».