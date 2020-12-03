СМИ: Эрдоган примет участие в военном параде в Баку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует принять участие в военном параде, который пройдет 10 декабря в Баку.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Азербайджане.

Накануне президент РФ Владимир Путин призвал страны ОДКБ поддержать премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Российский лидер пояснил, глава армянского правительства вынужден был принять болезненные, но необходимые решения по мирному соглашению в Нагорном Карабахе, сообщает РЕН ТВ.

Между тем представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян заявил, что в четверг армянская оппозиция назовет имя кандидата на пост премьер-министра республики.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ПарадБакуРеджеп Тайип Эрдоган
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