СМИ: Эрдоган примет участие в военном параде в Баку
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует принять участие в военном параде, который пройдет 10 декабря в Баку.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Азербайджане.
Накануне президент РФ Владимир Путин призвал страны ОДКБ поддержать премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Российский лидер пояснил, глава армянского правительства вынужден был принять болезненные, но необходимые решения по мирному соглашению в Нагорном Карабахе, сообщает РЕН ТВ.
Между тем представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян заявил, что в четверг армянская оппозиция назовет имя кандидата на пост премьер-министра республики.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+25 345 / сут.
Умерли
41 053+589 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+26 882 / сут.
- Минюст предложил наделять статусом иноагента коммерческие организации
- Комендантский час в Турции не будет действовать на туристов
- В Кремле раскрыли причины ухода Чубайса из «Роснано»
- Депутаты Госдумы в декабре возобновят зарубежные поездки
- Чубайс сообщил о последнем дне работы в «Роснано»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru