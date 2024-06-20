СМИ: Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным на саммите ШОС
20 июня 202404:34
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщают «Известия».
Встреча планируется на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. В повестке заседания — украинский конфликт, усиление функции черноморской зерновой инициативы, последняя ситуация на АЭС «Аккую», газовый центр, который создадут во Фракии.
Также стало известно, что переговоры Эрдогана и Байдена могут состояться в июле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru