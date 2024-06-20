СМИ: Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным на саммите ШОС

Встреча планируется на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. В повестке заседания — украинский конфликт, усиление функции черноморской зерновой инициативы, последняя ситуация на АЭС «Аккую», газовый центр, который создадут во Фракии.

Также стало известно, что переговоры Эрдогана и Байдена могут состояться в июле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

