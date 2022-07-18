СМИ: Эрдоган планирует обсудить с Путиным итоги встречи по зерну
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным итоги встречи Турции, РФ, Украины и ООН по вопросу экспорта зерна. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
«Лидеры обсудят итоги состоявшейся в Стамбуле встречи, принятые решения. Ожидается, что на этой неделе стороны вновь соберутся в Стамбуле для обсуждений итогового документа», — отмечается в сообщении.
На минувшей неделе представители Анкары, Москвы, Киева и ООН провели переговоры в Стамбуле по зерновому вопросу, напоминает телеканал «360». По итогам встречи была достигнута договоренность о создании в Турции координационного центра, также стороны запланировали еще одну встречу для обсуждения проблемы.
Ранее в канцелярии Эрдогана сообщили, что глава республики надеется провести переговоры с Путиным в Иране, где 18–19 июля состоится встреча государств-гарантов «астанинского формата», пишет РИА ФАН.
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