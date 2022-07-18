СМИ: Эрдоган планирует обсудить с Путиным итоги встречи по зерну

«Лидеры обсудят итоги состоявшейся в Стамбуле встречи, принятые решения. Ожидается, что на этой неделе стороны вновь соберутся в Стамбуле для обсуждений итогового документа», — отмечается в сообщении.

На минувшей неделе представители Анкары, Москвы, Киева и ООН провели переговоры в Стамбуле по зерновому вопросу, напоминает телеканал «360». По итогам встречи была достигнута договоренность о создании в Турции координационного центра, также стороны запланировали еще одну встречу для обсуждения проблемы.

Ранее в канцелярии Эрдогана сообщили, что глава республики надеется провести переговоры с Путиным в Иране, где 18–19 июля состоится встреча государств-гарантов «астанинского формата», пишет РИА ФАН.

