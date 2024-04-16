Эрдоган заявил, что дата визита Путина в Турцию еще не определена
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил договоренность с российским лидером Владимиром Путиным относительно его визита в Анкару, но стороны еще не определили дату, передает телеканал NTV.
Эрдоган отметил, что часто проводит телефонные переговоры с Путиным. Относительно визита российского лидера в Турцию даты еще нет, сказал глава государства.
«Надеюсь, в скором времени в этом вопросе появится конкретика», - сказал президент Турции.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что дата визита Путина в Турцию будет согласована по дипломатическим каналам. В Анкаре утверждали, что российский лидер может посетить страну в апреле или мае, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru