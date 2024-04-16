Эрдоган заявил, что дата визита Путина в Турцию еще не определена

Эрдоган отметил, что часто проводит телефонные переговоры с Путиным. Относительно визита российского лидера в Турцию даты еще нет, сказал глава государства.

«Надеюсь, в скором времени в этом вопросе появится конкретика», - сказал президент Турции.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что дата визита Путина в Турцию будет согласована по дипломатическим каналам. В Анкаре утверждали, что российский лидер может посетить страну в апреле или мае, отмечает «Радиоточка НСН».

