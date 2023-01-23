СМИ: Эрдоган обсудит с кабмином вступление Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник обсудит с правительством антитурецкие акции в Стокгольме, а также процесс вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщает газета Posta.
«Будет дана оценка позиции шведского правительства, которое допустило скандальные протесты, организованные против Турции в последние дни. На заседании кабинета министров также будет обсуждаться растущая напряженность в отношениях между двумя странами после того, как Швеция закрыла глаза на провокации», — отмечает издание.
Ранее лидер датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан публично сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме, напоминает РИА ФАН. В МИД Турции заявили, что акция свидетельствует об уровне исламофобии и дискриминации в Европе. При этом шведские власти отметили, что в стране существует свобода выражения мнений, а правительство Швеции не поддерживает исламофобию.
Позже глава президентского управления по коммуникациям Турции Фахреттин Алтун заявил, что ратификация Анкарой заявки Швеции на членство в НАТО займет «столько времени, сколько потребуется», напоминает телеканал «360».
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