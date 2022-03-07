СМИ: Эрдоган не исключил использование российского рубля в торговле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным не исключил возможности использования российского рубля в торговле. Об этом сообщает телеканал A Haber.

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«Президент Эрдоган сказал, что Турция и Россия могут использовать доллар, евро, рубль, золото и юань в торговле, а российский лидер в свою очередь даст указание об отправке 30 судов, груженых подсолнечным маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском море», – говорится в опубликованном материале телеканала.

Телефонные переговоры лидеров стран продолжались около часа.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
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