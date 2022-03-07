СМИ: Эрдоган не исключил использование российского рубля в торговле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным не исключил возможности использования российского рубля в торговле. Об этом сообщает телеканал A Haber.
«Президент Эрдоган сказал, что Турция и Россия могут использовать доллар, евро, рубль, золото и юань в торговле, а российский лидер в свою очередь даст указание об отправке 30 судов, груженых подсолнечным маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском море», – говорится в опубликованном материале телеканала.
Телефонные переговоры лидеров стран продолжались около часа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,0 млн+73 162 / сут.
Умерли
357 тыс.+668 / сут.
Выздоровели
14,7 млн+123 тыс. / сут.
- Пентагон: в Европе находится около 100 тысяч военных США
- ЕС начала рассмотрение заявки Украины на присоединение к сообществу
- СМИ: Эрдоган не исключил использование российского рубля в торговле
- Грузовик врезался в ворота диппредставительства РФ в Дублине
- Минобороны РФ: на Украине возросло число заболеваний из-за деятельности биологических программ США
- Национализация под санкциями. В России хотят прибрать к рукам иностранные активы
- В ЕР предложили национализировать предприятия ушедших из России западных компаний
- В Белоруссии начался третий этап переговоров России и Украины
- Байден обсудит ситуацию на Украине с Макроном, Щольцем и Джонсоном
- И снова здравствуйте. Германия возвращается к сотрудничеству с РФ по энергетике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru