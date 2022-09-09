Песков сообщил о подготовке переговоров Путина и Эрдогана в Самарканде

Ранее СМИ сообщили, что лидеры двух стран на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде обсудят сделку по вывозу продовольствия с Украины.

Песков подтвердил, что беседа Путина и Эрдогана в Самарканде готовится, и этот разговор необходим.

«Мы видим, что договоренности стамбульские реализуются по зерну. Мы видим, что особенно эта реализация не дает, не приносит никакие блага бедным государствам, бедным странам, ибо всего два судна с грузом продовольствия прибыли в эти бедные страны», - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

