СМИ: Эрдоган может выиграть выборы с отрывом в 5%
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может победить во втором туре выборов главы государства с отрывом в 5%, сообщают СМИ со ссылкой на результаты опроса социологического центра Areda Survey.
Согласно результатам опроса, действующего президента готовы поддержать 52,4% избирателей. Его соперника Кемаля Кылычдароглу - 47,6%.
Исследование проведено 20 и 21 мая. Социологи опросили 10,5 тысячи человек.
Первый тур президентских выборов прошел 14 мая. Ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 50% голосов.
Второй тур состоится в воскресенье, 28 мая. Поддержать действующего президента призвал экс-кандидат от альянса Ata Синан Оган, передает «Радиоточка НСН».
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