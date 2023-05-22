СМИ: Эрдоган может выиграть выборы с отрывом в 5%

Согласно результатам опроса, действующего президента готовы поддержать 52,4% избирателей. Его соперника Кемаля Кылычдароглу - 47,6%.

Исследование проведено 20 и 21 мая. Социологи опросили 10,5 тысячи человек.

Первый тур президентских выборов прошел 14 мая. Ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 50% голосов.

Второй тур состоится в воскресенье, 28 мая. Поддержать действующего президента призвал экс-кандидат от альянса Ata Синан Оган, передает «Радиоточка НСН».

