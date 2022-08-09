СМИ: Эрдоган может провести телефонные переговоры с Асадом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может провести телефонные переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом. Об этом пишет газета Türkiye, ссылаясь на свои источники.
Издание отмечает, что Эрдоган в ходе недавнего визита в Сочи обменялся с президентом России Владимиром Путиным мнениями по Сирии.
«Отвечая на вопросы журналистов на обратном пути, Эрдоган сказал, что, несмотря на наличие террористических структур на границе с Сирией, Путин высказал ему предположение, что "если вы предпочитаете решать их вместе с режимом как можно больше, это было бы гораздо точнее"», - пишет газета.
По данным Türkiye, Путин предложил лидерам двух стран встретиться для обсуждений, однако турецкая сторона сочла, что проводить очные переговоры «слишком рано». Тем не менее в Анкаре допустили телефонную беседу с Дамаском.
Эрдоган и Путин встретились в Сочи 5 августа, напоминает Ura.ru. Президенты обсудили двустороннее сотрудничество и в том числе договорились начать частично оплачивать поставки российского газа в рублях, пишет «Свободная пресса».
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