СМИ: Эрдоган может провести телефонные переговоры с Асадом

«Отвечая на вопросы журналистов на обратном пути, Эрдоган сказал, что, несмотря на наличие террористических структур на границе с Сирией, Путин высказал ему предположение, что "если вы предпочитаете решать их вместе с режимом как можно больше, это было бы гораздо точнее"», - пишет газета.

По данным Türkiye, Путин предложил лидерам двух стран встретиться для обсуждений, однако турецкая сторона сочла, что проводить очные переговоры «слишком рано». Тем не менее в Анкаре допустили телефонную беседу с Дамаском.

Эрдоган и Путин встретились в Сочи 5 августа, напоминает Ura.ru. Президенты обсудили двустороннее сотрудничество и в том числе договорились начать частично оплачивать поставки российского газа в рублях, пишет «Свободная пресса».

