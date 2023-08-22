СМИ: Эрдоган и Путин могут провести переговоры в России

Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина могут пройти в РФ, сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.

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Собеседник канала утверждает, что одной из главных тем встречи станет зерновая сделка.

«Предстоящий визит президента Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения», - отметил источник.

Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным «лицом к лицу» в сентябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:ПереговорыРоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган

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