СМИ: Эрдоган и Путин могут провести переговоры в России
22 августа 202313:48
Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина могут пройти в РФ, сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.
Собеседник канала утверждает, что одной из главных тем встречи станет зерновая сделка.
«Предстоящий визит президента Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения», - отметил источник.
Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным «лицом к лицу» в сентябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru