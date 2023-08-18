Bild: Россия, Турция и Катар готовят альтернативу зерновой сделке

По информации газеты, договоренность будет включать поставки российского зерна в бедные страны. Турция выступит организатором, Катар - спонсором. Отмечается, что Москва предупреждала Анкару о планируемом выходе из зерновой сделки.

Стороны могут заключить новое соглашение в ближайшие выходные в Будапеште. В столицу Венгрии прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Анкара ранее заявила, что не рассматривает альтернативные пути доставки украинского зерна. Минобороны Турции утверждает, что прежнее соглашение о зерновом коридоре доказало свою успешность, сообщает «Радиоточка НСН».

