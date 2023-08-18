Bild: Россия, Турция и Катар готовят альтернативу зерновой сделке
Россия вместе с Турцией и Катаром готовят соглашение взамен зерновой сделки. Об этом пишет немецкое издание Bild.
По информации газеты, договоренность будет включать поставки российского зерна в бедные страны. Турция выступит организатором, Катар - спонсором. Отмечается, что Москва предупреждала Анкару о планируемом выходе из зерновой сделки.
Стороны могут заключить новое соглашение в ближайшие выходные в Будапеште. В столицу Венгрии прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Анкара ранее заявила, что не рассматривает альтернативные пути доставки украинского зерна. Минобороны Турции утверждает, что прежнее соглашение о зерновом коридоре доказало свою успешность, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Bild: Россия, Турция и Катар готовят альтернативу зерновой сделке
- «Данон Россия» сменит название на «Эйч энд Эн»
- Новый вариант COVID-19 со множеством мутаций обнаружили в Великобритании
- Россия внесла в «стоп-лист» 54 гражданина Великобритании
- США продлили для украинцев статус «временно защищенных лиц»
- Врач Новоселов: кондиционер и отъезд на дачу могут спасти жизнь пожилым при жаре
- МВД опровергло информацию об ограничении полномочий Интерпола в России
- Автоэксперт Рогов: через Грузию в Россию поставляли автохлам из США
- Хинштейн: генерал –лейтенант Воробьев назначен замдиректора Росгвардии
- Шведские власти предложили пересмотреть закон, разрешающий сожжение Корана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru