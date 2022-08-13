СМИ: Эрдоган и Байден могут провести встречу в Нью-Йорке в сентябре

По данным издания, переговоры глав государств могут состояться во время саммита ООН. Отмечается, что президенты рассмотрят вопрос о покупке Турцией американских истребителей F-16, переговоры об этом «ведутся уже некоторое время».

Анкара планировала закупить у США сорок единиц F-16 и модернизировать еще 80, которые уже имеются на вооружении у турецкой стороны. Однако в Конгрессе США возражают против сделки.

