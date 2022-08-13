СМИ: Эрдоган и Байден могут провести встречу в Нью-Йорке в сентябре
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден в сентябре могут провести встречу в Нью-Йорке. Об этом пишет газета Sabah, ссылаясь на источники.
По данным издания, переговоры глав государств могут состояться во время саммита ООН. Отмечается, что президенты рассмотрят вопрос о покупке Турцией американских истребителей F-16, переговоры об этом «ведутся уже некоторое время».
Анкара планировала закупить у США сорок единиц F-16 и модернизировать еще 80, которые уже имеются на вооружении у турецкой стороны. Однако в Конгрессе США возражают против сделки.
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