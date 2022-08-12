В Белом доме подтвердили переговоры о встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина
12 августа 202220:28
В Белом доме ведут переговоры о возможной встрече президентов США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что конкретной даты и места проведения встречи лидеров пока нет.
Ранее в пятницу газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Цзиньпин и Байден могут встретиться на полях саммита Группы двадцати в ноябре.
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12 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru