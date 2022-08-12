В Белом доме подтвердили переговоры о встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина

В Белом доме ведут переговоры о возможной встрече президентов США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что конкретной даты и места проведения встречи лидеров пока нет.

Ранее в пятницу газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Цзиньпин и Байден могут встретиться на полях саммита Группы двадцати в ноябре.



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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КитайБайденБелый Дом
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