СМИ: Экс-сотрудница разведки США станет советником Байдена по России
Экс-сотрудница американской разведки Андреа Кендалл-Тейлор займёт пост старшего директора Совета национальной безопасности (СНБ) США по России и Центральной Азии. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета пишет о будущем назначении, ссылаясь на заявление переходной команды избранного президента США Джо Байдена.
Ранее Кендалл-Тейлор занимала должность аналитика ЦРУ в аппарате главы американской национальной разведки. Отмечается, что экс-аналитик «курирует вопросы, касающиеся России».
Накануне стало известно об отставке старшего директора СНБ по Европе и России Брайана Тулли .
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