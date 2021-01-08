СМИ: Экс-сотрудница разведки США станет советником Байдена по России

Экс-сотрудница американской разведки Андреа Кендалл-Тейлор займёт пост старшего директора Совета национальной безопасности (СНБ) США по России и Центральной Азии. Об этом сообщает The Washington Post.

Газета пишет о будущем назначении, ссылаясь на заявление переходной команды избранного президента США Джо Байдена.

Ранее Кендалл-Тейлор занимала должность аналитика ЦРУ в аппарате главы американской национальной разведки. Отмечается, что экс-аналитик «курирует вопросы, касающиеся России».

Накануне стало известно об отставке старшего директора СНБ по Европе и России Брайана Тулли .

