СМИ: Советник Трампа по Европе и России ушёл в отставку

Старший директор совета национальной безопасности США по Европе и России Брайан Тулли оставил должность. Об этом в Twitter сообщила корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Журналист отметила, что, по её данным, отставка Тулли связана со вчерашними беспорядками в Капитолии.

Позже увольнение директора по Европе и России подтвердил корреспондент CNN Александр Марквардт.

Ранее СМИ сообщали об отставке заместителя советника по нацбезопасности Мэтта Поттинджера и возможном уходе советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

Накануне Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Однако сторонники действующего президента Дональда Трампа сорвали сессию Сената и Палаты представителей, ворвавшись в Капитолий. Урегулированием обстановки занялись силы Нацгвардии. Против демонстрантов применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщалось о четырёх погибших.

Позже Конгресс возобновил заседание и утвердил результаты выборов, заявив о победе Байдена. Инаугурация нового президента запланирована на 20 января.

