СМИ: Экс-премьер Италии Драги может возглавить Евросовет

Бывшего премьер-министра Италии Марио Драги рассматривают в качестве кандидата на пост главы Евросовета. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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Ранее действующий председатель структуры Шарль Мишель заявил о намерении возглавить список от своей бельгийской партии «Реформаторское движение» на выборах в Европарламент, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». После избрания депутатом политик сможет претендовать на пост главы ЕП или его заместителя.

По данным FT, у 76-летнего Драги есть «все шансы» стать преемником Мишеля.

«Драги — это ... фигура, против которой будет очень трудно выступить, если за ним встанет реальная движущая сила. Однако пока неясно, готовы ли его реально поддержать», — указала директор итальянского Института международных отношений Натали Точчи.

Отмечается, что срочность в поиске замены Мишелю в Евросовете отчасти вызвана правилами ЕС. В случае досрочной отставки политика и отсутствии согласованных кандидатов пост главы Евросовета может занять венгерский премьер Виктор Орбан, так как Венгрия будет возглавлять Совет ЕС 1 июля-31 декабря.

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ФОТО: РИА Новости
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