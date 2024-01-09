СМИ: Экс-премьер Италии Драги может возглавить Евросовет
Бывшего премьер-министра Италии Марио Драги рассматривают в качестве кандидата на пост главы Евросовета. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее действующий председатель структуры Шарль Мишель заявил о намерении возглавить список от своей бельгийской партии «Реформаторское движение» на выборах в Европарламент, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». После избрания депутатом политик сможет претендовать на пост главы ЕП или его заместителя.
По данным FT, у 76-летнего Драги есть «все шансы» стать преемником Мишеля.
«Драги — это ... фигура, против которой будет очень трудно выступить, если за ним встанет реальная движущая сила. Однако пока неясно, готовы ли его реально поддержать», — указала директор итальянского Института международных отношений Натали Точчи.
Отмечается, что срочность в поиске замены Мишелю в Евросовете отчасти вызвана правилами ЕС. В случае досрочной отставки политика и отсутствии согласованных кандидатов пост главы Евросовета может занять венгерский премьер Виктор Орбан, так как Венгрия будет возглавлять Совет ЕС 1 июля-31 декабря.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru