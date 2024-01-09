СМИ: Экс-премьер Италии Драги может возглавить Евросовет

Ранее действующий председатель структуры Шарль Мишель заявил о намерении возглавить список от своей бельгийской партии «Реформаторское движение» на выборах в Европарламент, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». После избрания депутатом политик сможет претендовать на пост главы ЕП или его заместителя.

По данным FT, у 76-летнего Драги есть «все шансы» стать преемником Мишеля.

«Драги — это ... фигура, против которой будет очень трудно выступить, если за ним встанет реальная движущая сила. Однако пока неясно, готовы ли его реально поддержать», — указала директор итальянского Института международных отношений Натали Точчи.

Отмечается, что срочность в поиске замены Мишелю в Евросовете отчасти вызвана правилами ЕС. В случае досрочной отставки политика и отсутствии согласованных кандидатов пост главы Евросовета может занять венгерский премьер Виктор Орбан, так как Венгрия будет возглавлять Совет ЕС 1 июля-31 декабря.

