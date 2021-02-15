СМИ: Единоросс Барышев перейдёт в партию «Яблоко»
Законотворческая активность депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Барышева может быть связана с переходом парламентария в партию «Яблоко». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Думе.
В понедельник Барышев внёс в Госдуму проект закона, согласно которому из КоАП могут быть исключены штрафы за организацию массового пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшего нарушение правопорядка. При этом парламентарий не согласовывал законопроект с фракцией «Единая Россия», отмечает РИА ФАН.
Ранее Барышев также предлагал в Госдуму инициативы, не согласованные предварительно с единороссами.
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