СМИ: Единоросс Барышев перейдёт в партию «Яблоко»

Законотворческая активность депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Барышева может быть связана с переходом парламентария в партию «Яблоко». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Думе.

«Единая Россия» не согласовывала законопроект об отмене наказания за организацию «прогулок граждан»

В понедельник Барышев внёс в Госдуму проект закона, согласно которому из КоАП могут быть исключены штрафы за организацию массового пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшего нарушение правопорядка. При этом парламентарий не согласовывал законопроект с фракцией «Единая Россия», отмечает РИА ФАН.

Ранее Барышев также предлагал в Госдуму инициативы, не согласованные предварительно с единороссами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаПартия "яблоко"Единая Россия
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