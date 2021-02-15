«Единая Россия» не согласовывала законопроект об отмене наказания за организацию «прогулок граждан»

Первый заместитель председателя фракции партии «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что фракция в Госдуме не была уведомлена о законопроекте Андрея Барышева, предполагающим отмену административного наказания за организацию «прогулок граждан», сообщает «Интерфакс».

По его словам, «с фракцией данный законопроект не согласовывался».

Первый зампред комитета Думы по развитию гражданского общества и автор ряда резонансных законопроектов о регулировании публичных мероприятий Дмитрий Вяткин, в свою очередь, отметил, что главная задача подобных инициатив «создание информационного повода» и «перспектив на принятие у них никаких».

Ранее депутат «ЕР» Барышев внёс в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает исключение из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) статьи 20.2.2, а также частей 5 и 6 статьи 20.2. Данные нормы регулируют наказание для организаторов и участников массового пребывания или передвижения граждан в общественных местах, а также в случае нарушения порядка проведения подобных акций.

В пояснительной записке Барышев отметил, что произвольное трактование закона правоохранительными органами приводит к «обострению негатива граждан по отношению к власти» и исключение существующих противоречий «позволит разрядить напряженность в обществе».

Отметим, что весной 2020 года Барышев внёс в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить россиянам выходить на пенсию в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин, если по достижении этого возраста в течение года они не могут трудоустроиться, сообщает «Свободная пресса». Согласно действующему закону, пенсионный возраст в России поэтапно увеличивается до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

