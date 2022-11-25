СМИ: «Единая Россия» отказалась проводить ежегодный съезд

«Единая Россия» отказалась от проведения традиционного съезда в этом году, сообщает РБК со ссылкой на трёх представителей партии. Как пояснил близкий к Кремлю источник, сейчас не время для съездов, кроме того, единороссы не готовы предложить стратегическую повестку.

Ранее руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин не исключил, что съезд в этом году может не состояться из-за текущих событий. Официально пока никаких решений насчёт съезда не принималось. Причём, возможная его отмена буде означать нарушение устава партии, считают юристы.

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«Единая Россия» уже отменяла один раз съезд - в 2020 году в пандемию коронавируса. Однако тогда был в силе запрет на проведение массовых мероприятий по всей стране. В прошлом году, когда состоялись выборы в Госдуму, съезд партии власти был разделен на три этапа.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сын заместителя главы Совета Безопасности РФ, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева Илья минувшим летом был принят в партию, вернувшись из-за границы. Медведев – младший намерен участвовать в развитии молодежных направлений партии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаПартииЕдиная Россия
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