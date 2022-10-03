СМИ: Джонсон возглавит партийную группу «Консервативные друзья Украины»

По данным СМИ, на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме глава группы, депутат Палаты общин парламента Джон Уиттингдейл заявил, что «освобождает место» для экс-премьера. Политик отметил, что Джонсон «по многим аспектам является самым очевидным и наиболее заслуживающим кандидатом на эту роль».

«Он был первым человеком не только в этой стране, но и во всем западном мире, который столь явно высказался в поддержку [украинского] народа», — отметил Уиттингдейл.

Группа «Консервативные друзья Украины» была учреждена в марте, в нее входят члены Консервативной партии, поддерживающие Киев на фоне спецоперации России, отмечает телеканал «360».

Ранее СМИ сообщали, что Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Отмечалось, что экс-премьер Британии сможет претендовать на пост генсека, когда в сентябре 2023 года эту должность покинет Йенс Столтенберг, пишет «Свободная пресса».

