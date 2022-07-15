СМИ: Джонсон призвал экс-кандидатов в премьеры не поддерживать Риши Сунака

По данным издания, Джонсон провел беседы с претендентами на пост премьера и выразил мнение, что Сунак не должен возглавить британский кабмин. При этом бывший премьер обещал не поддерживать публично ни одного из кандидатов, пишет Ura.ru.

Times отмечает, что команда Джонсона «ненавидит Риши»: Сунак покинул кабинет экс-премьера одним из первых, и на Даунинг-стрит считают, что бывший министр «планировал это в течение нескольких месяцев».

Источник газеты сообщает, что Джонсон симпатизирует главе МИД Лиз Трасс, но не против кандидатуры замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.

Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля, напоминает РИА ФАН. На пост премьер-министра претендовали 8 кандидатов, в третий тур выборов прошли пять из них. Больше всего голосов набрали получили Сунак и Мордонт.

